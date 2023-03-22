Россияне стали лояльнее относиться к дорожным камерам

По результатам опроса, проведенного специалистами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), более половины респондентов считают штрафы с дорожных камер справедливыми. При этом большинство опрошенных (58%) согласны с тем, что камеры позволяют снизить аварийность на дорогах - годом ранее соглашались с этим лишь 25%.

В пользу камер на дорогах чаще высказывались женщины (64%) и молодые водители в возрасте 26-40 лет (63%). Среди мужчин мнения разделись поровну, а вот автолюбители старшего поколения (56+) отметили, что камеры являются скорее способом наживы на водителях (49% опрошенных). Значимо чаще признавали справедливость подобность вида штрафов жители Северного Кавказа (65%), Сибири (63%) и Дальнего Востока (64%).

Оценивая функционал умных камер, более половины россиян отметили, что эти приборы должны внимательнее следить за агрессивным вождением (74%) и превышением скорости (66%). Еще 39% предлагают усилить контроль за «обочечниками», 31% - за разговорами по телефону, 21% - за нарушениями разметки и 13% - за неправильной парковкой. Также опрошенные отметили, что нужно лучше отслеживать наличие и актуальность полиса ОСАГО (6%) и талонов техосмотра (2%).

Женщины чаще мужчин считают, что с помощью камер нужно серьёзнее контролировать агрессивное вождение, превышение скорости, разговоры по телефону и непристегнутый ремень. А мужчины полагают, что стоит чаще штрафовать за езду по обочине, нарушение разметки и отсутствие полиса ОСАГО. В регионах агрессивное вождение чаще всего беспокоит жителей Поволжья и петербуржцев, превышение скорости - жителей Северного Кавказа, Дальнего Востока и Сибири. Езда по обочине как нарушение наиболее критично для петербуржцев, жителей Центрального и Южного федеральных округов. А, по мнению дальневосточников и жителей Поволжья, в зоне повышенного внимания и контроля камер должны быть разговоры по телефону.

*Опрос проводился 1-7 марта 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.

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