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Автокредитование: в Центральной России выросли продажи новых машин

Опубликовано: 17.03.2023 11:00 0 140
Автокредитование: в Центральной России выросли продажи новых машин

Несмотря на праздники, тренд восстановления рынка автокредитования в первом месяце текущего года продолжился. Согласно статистике от «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), по итогам января в регионах Центральной России выдано на 28% больше кредитов на покупку новых автомобилей, чем годом ранее. Как отмечают эксперты, основная доля пришлась на марки отечественного производства.

Положительная динамика январе связана, прежде всего, с возобновлением государственной программы льготного автокредитования, появлением новых брендов на рынке, а также ростом выпуска и продаж отечественных авто. Рынок автокредитования при этом стал единственным показавшим рост по сравнению с декабрем прошлого года среди прочих сегментов кредитования.

От жителей регионов Центральной России в январе текущего года в банк поступило 16,5 тысяч заявок (на 11% больше показателя января 2022-го). Топ-5 автомобильных брендов, которые выбирали клиенты, выглядит так: новые авто LADA, HAVAL, KIA, HYUNDAI и RENAULT, с пробегом - KIA, HYUNDAI, BMW, MERCEDES-BENZ и LADA.

По сравнению с первым месяцем года прошлого изменилась и структура выдач: в январе  текущего года 59% от всего объема и 55% от количества выданных кредитов пришлись на покупку подержанного автомобиля, тогда как в прошлом году превалировали автокредиты на новые машины - 57% по количеству сделок и 69% в объеме выдач. Такое изменение спроса не могло не сказаться на динамике среднего чека автокредита: средняя сумма кредита на покупку подержанного авто по итогам января 2023 года составила 1,6 миллиона рублей (1 миллион в 2022-м), а на покупку нового автомобиля - 1,3 миллиона в этом году (1,8 миллиона год назад).

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Опубликовано: 17.03.2023 11:00 0 140
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