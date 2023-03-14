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Россияне стали чаще открывать депозиты на длительный срок

Опубликовано: 14.03.2023 17:00 0 129
Россияне стали чаще открывать депозиты на длительный срок

Причиной такой ситуации эксперты называют продолжающийся тренд на плавное снижение ставок по вкладам. В частности, по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков за последнюю декаду февраля составила 7,68% против 7,93% во второй декаде.

Согласно статистике аналитиков банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ), доля клиентов, открывающих краткосрочные вклады на 3 месяца,  последовательно сокращается: с 31% в январе до 21% в феврале. С начала 2023 года доля среднесрочных и долгосрочных вкладов демонстрирует устойчивый рост. В частности, если в январе доля депозитов сроком от года и дольше составляла 34% от общего объема, то в феврале - уже порядка 42%. При этом в феврале по сравнению с январем в банке удвоилась доля самых длинных вкладов – сроком на три года.

Однако эксперты отмечают, что вклады на полгода пока еще остаются самым популярными у сберегателей – их доля в феврале составила 37%. Хотя число тех, кто открыл депозит на год, уже практически рядом: это уже 35%.

Доля вкладов на срок от полутора лет составила более 7%.

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Опубликовано: 14.03.2023 17:00 0 129
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