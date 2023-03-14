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Предприниматели все чаще пользуются банковскими гарантиями

Опубликовано: 14.03.2023 14:15 0 97
Предприниматели все чаще пользуются банковскими гарантиями

По статистике банка «Открытие», за 2022 год предпринимателям регионов Центральной России выдано банковских гарантий на сумму более 7,2 миллиарда рублей. Эксперты отмечают: рост по отношению к предыдущему году составил 36%.

Речь идет о различных видах гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе - тендерные, в пользу налоговых и таможенных органов, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.

Что касается получателей кредитов, то в регионах Центральной России это самые разные отрасли. Однако наибольший удельный вес в структуре портфелей занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики - примерно 60% кредитов предоставлено производственным компаниям на поддержку и развитие бизнеса. Общий объем кредитного портфеля МСБ банка по итогам 2022 года составил 25,3 миллиарда  рублей. Средняя сумма выдачи - 90 миллионов.

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Опубликовано: 14.03.2023 14:15 0 97
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