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Соцопрос: большинство россиян считает, что женщины должны быть финансово независимы от мужчин

Опубликовано: 09.03.2023 09:59 0 116
Соцопрос: большинство россиян считает, что женщины должны быть финансово независимы от мужчин

83% женщин и 58% мужчин высказались за финансовую независимость представительниц прекрасного пола - таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Международному женскому дню. А вот касательно подарков, прекрасная половина призналась, что лучший подарок к празднику - любовь и внимание, а уже потом цветы, деньги, украшение и прочее. Среди мужчин безоговорочный лидер в топе подарков дамам на 8 марта – цветы.

Любопытно, что 46% опрошенных россиянок считают себя идеальной женщиной. Выше всего себя оценивают жительницы Центрального и Южного федерального округа. Главным же качеством в женщине 73% дам и 88% мужчин назвали верность и порядочность.

Ответы дам на вопрос о главной социальной роли женщины, распределились так: 51% - материнство, 32% - роль жены и хранительницы семейного очага, 8% - профессионалы в своем деле и лишь 5% - музы, источника красоты. Мужчины же на первое место ставят роль женщины как жены и хранительницы семейного очага (48%), затем идут материнство (40%), роль музы, источника красоты и вдохновения (7%) и профессиональная карьера (4%).

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Опубликовано: 09.03.2023 09:59 0 116
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