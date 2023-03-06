Эксперты изучили автокредиты на китайские автомобили

Аналитики Банки.ру провели исследование предложений российских банков касательно оформления автокредита на самые продаваемые китайские марки (Haval и Geely). Поясняется, что в ходе изучения продукты были ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных параметрах рейтинга для клиентов «с улицы». Особым пунктом анализа явился размер итоговой переплаты.

Эксперты оценили сегодняшние условия и составили соответствующую подборку-рейтинг. В итоге в тройку лидеров вошли Уралсиб, Росбанк и банк «Открытие».

К слову, спрос на машины из Поднебесной в нашей стране растет. Например, данные «Открытия» гласят, что почти каждый десятый автокредит, оформленный с начала года в банке на покупку новой машины, пришелся на китайские марки.

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