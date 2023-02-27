Авторынок: россияне считают, что ушедшие бренды вернутся, а цены вырастут

Согласно результатам опроса, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), из ушедших автомобильных брендов нашим соотечественникам чаще всего не хватает европейских марок (так ответили 42%). Еще 39% говорят. что им недостает японских марок, 15% - корейских и 5% американских.

61% опрошенных уверены в том, что ушедшие бренды вернутся в Россию, и считают их уход временной мерой из-за санкций. Больше всего оптимистов оказалось в Сибирском (68%) и Южном (67%) федеральных округах. Чуть более четверти (28%) придерживаются противоположного мнения - чаще всего на Дальнем Востоке (там не ждут возврата ушедших марок 35%).

При этом более половины (53%) респондентов считают, что схема параллельного импорта не сможет полностью заместить ушедшие бренды. Среди причин - более высокая цена ввозимых аналогов (об этом заявили 30% опрошенных), несоответствие заграничных комплектаций российским реалиям (13%), ввоз автомобилей преимущественно премиум-сегмента (6%).

Описывая же будущее российских автодилеров, две трети (67%) респондентов однозначно отметили, что они продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки. А все происходящие события, по мнению опрошенных, найдут отражение в ценовой политике: две трети считает, что в 2023 году машины продолжат дорожать.

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