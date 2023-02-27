Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
Клиника года История Калуги Статьи

Авторынок: россияне считают, что ушедшие бренды вернутся, а цены вырастут

Опубликовано: 27.02.2023 14:24 0 127
Авторынок: россияне считают, что ушедшие бренды вернутся, а цены вырастут

Согласно результатам опроса, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), из ушедших автомобильных брендов нашим соотечественникам чаще всего не хватает европейских марок (так ответили 42%). Еще 39% говорят. что им недостает японских марок, 15% -  корейских и 5% американских.

61% опрошенных уверены в том, что ушедшие бренды вернутся в Россию, и считают их уход временной мерой из-за санкций. Больше всего оптимистов оказалось в Сибирском (68%) и Южном (67%) федеральных округах. Чуть более четверти (28%) придерживаются противоположного мнения  - чаще всего на Дальнем Востоке (там не ждут возврата ушедших марок 35%).

При этом более половины (53%) респондентов считают, что схема параллельного импорта не сможет полностью заместить ушедшие бренды. Среди причин - более высокая цена ввозимых аналогов (об этом заявили 30% опрошенных), несоответствие заграничных комплектаций российским реалиям (13%), ввоз автомобилей преимущественно премиум-сегмента (6%). 

Описывая же будущее российских автодилеров, две трети (67%) респондентов однозначно отметили, что они продолжат переориентацию на китайские и отечественные марки. А все происходящие события, по мнению опрошенных, найдут отражение в ценовой политике: две трети считает, что в 2023 году машины продолжат дорожать.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 27.02.2023 14:24 0 127
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
А вы едите блины на Масленицу? 
Все опросы
Новости партнеров
Праздник в клубе виртуальной реальности
Столешница из керамогранита
Просрочку кредита исправить можно

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru