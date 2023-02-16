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Трафик: автомобиль - самый популярный способ добираться на работу

Опубликовано: 16.02.2023 16:13 0 130
Трафик: автомобиль - самый популярный способ добираться на работу

Лишь 28% россиян пользуются для этой цели общественным транспортом — гласят результаты опроса совершеннолетних жителей городов с население более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

Оказалось, что состояние городского транспорта, график его движения и маршруты удовлетворяют граждан больше, чем стоимость проезда. Размер взимаемой платы в общественном транспорте в их населенном пункте считают удовлетворительным лишь 34% респондентов.
Наиболее высока эта доля пассажиров общественного транспорта - в Москве (38%) и на Северном Кавказе (36%). Чаще других на личном авто добираются на работу жители Приволжского федерального округа (48%). Больше всех любителей ходить на работу пешком в Южном федеральном округе (24%). К слову, есть и 3% участников опроса, кто постоянно ездит на работу на такси.

Две трети россиян тратят на дорогу до работы не более получаса. 21% опрошенных тратят на дорогу от дома до работы не более 15 минут, еще 37% - от 15 минут до получаса. У четверти респондентов (25%) на это уходит до часа - дольше всех добираются до работы жители Москвы и Московской области, а также Дальнего Востока.

Что касается транспортных расходов в целом, то основные из них таковы: 30% тратят (включая бензин, если ездят на своем автомобиле) не более 1000 рублей в месяц; еще 33% - 1-3 тысячи, ежемесячно 3-5 тысяч уходит у 23% респондентов.

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Опубликовано: 16.02.2023 16:13 0 130
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