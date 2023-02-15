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В наступившем году 53% россиян планируют начать копить

Опубликовано: 15.02.2023 14:28 0 74
В наступившем году 53% россиян планируют начать копить

Эксперты говорят, что россияне в принципе склонны к сбережениям, а накопления – важная часть финансового планирования.

В результате опроса жителей российских городов, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ), выяснилось, что каждый пятый ранее не копил деньги, но планирует начать делать это в 2023 году. В среднем россияне предполагают откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода.

- Россияне все чаще строят планы по сохранению и приумножению собственного капитала. Это позитивный тренд, позволяющий людям быть уверенным  в своем будущем. Но начинать надо с решения базовых задач: проанализировать свои доходы и расходы, чтобы понимать, как оптимизировать лишние траты или воспользоваться дополнительными возможностями, например, налоговыми вычетами, а также завести привычку регулярно откладывать часть своих доходов, чтобы сформировать сбережения на будущее, — объясняет заместитель гендиректора страховой компании Наталья Белова.

Говоря о соотношении своих доходов и расходов, респонденты отмечают необходимость разумного распределения средств. Каждый третий опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Каждый пятый - тратит значительно меньше. Однако среди респондентов есть и такие (30%), кто живет одним днем - их расходы равны доходам. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

Среди опрошенных 56% респондентов состоят в браке либо проживают совместно с партнерами. Каждый третий из них (33%) заявляет, что ведет семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 51% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 16% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье.

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Опубликовано: 15.02.2023 14:28 0 74
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