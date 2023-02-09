Ипотека: аккредитация застройщика на пользу заемщика

Как подчеркивают эксперты, аккредитация объекта банком означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Накануне еще несколько компаний получили аккредитацию: в совокупности 20 строящихся жилых комплексов в регионах ЦФО. Как сообщают в банке «Открытие», в Калуге это – ЖК Кречетников переулок и Остров.

Кроме того, аккредитацию получили ЖК Ленинградский квартал, ЖК Задонье-парк, МК Боровое и ЖК Волна-1 в Воронежской области. В Брянске – ЖК Мегаполис Парк, в Костроме – ЖК На Боровой, в Смоленске – ЖК Квартал Восточный. В Ярославле это 3 объекта недвижимости: ЖК Мегаполис, Клубная и Павловский. А во Владимире и в Туле по два: соответственно комплексы Смоленский и Гвардейский, а также Надежный на Пролетарке и Суворовский.

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