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Началась интеграция крупных финансовых организаций

Опубликовано: 07.02.2023 15:12 0 132
Началась интеграция крупных финансовых организаций

С сегодняшнего дня начал действовать единый парк устройств самообслуживания ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Это стало первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ и доведет число доступных для клиентов банкоматов почти до 20 тысяч.

- Создание общей сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма, – отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

- Объединение банкоматных сетей мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков, – комментирует Михаил Алексеев, президент-председатель правления банка «Открытие».

- Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился еще один «мост», только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут еще более комфортными, – говорит Михаил Якунин, председатель правления РНКБ.

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Опубликовано: 07.02.2023 15:12 0 132
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