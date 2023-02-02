Кошелек: большинство россиян готово делать вложения на срок до трех лет

Опубликованы результаты исследования, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции». В ходе опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек выяснилось: 35% россиян готово инвестировать деньги в любые финансовые инструменты не дольше, чем на год. Еще 32% готово к инвестициям на 1-3 года. На 3-5 лет - 10% опрошенных и только 6% - в долгосрочные инвестиции на срок от 5 лет.

Почти 60% наших сограждан не имеют опыта долгосрочных инвестиций. Из тех, у кого он есть, больше всего жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К слову, вообще не готово инвестировать 17% респондентов (а на Северном Кавказе – даже 26%).

Россияне пока не очень понимают выгоды и суть идеи нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). О возможном появлении такого инструмента говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», утвержденной правительством в конце декабря 2022 года. Идею поддерживают только 30% опрошенных, а 21% и вовсе не знает, что это такое.

- Привлекательность нового инструмента определят в конечном итоге его параметры – срочность, доходность, простота приобретения, возможность инвестирования не только наличных средств, но и, например, материнского капитала. В целом же появление нового вида ОФЗ станет очередным шагом правительства по вовлечению россиян в инвестиции, - отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

Говоря же об условиях, чтобы решиться инвестировать в новые бескупонные облигации федерального займа, 54% называет государственные гарантии доходности такой ценной бумаги. Еще 47% - гарантированный возврат государством изначально вложенной суммы.

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