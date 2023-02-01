Георгий Юрданов: Новая экономическая реальность – стимул развиваться

Прошедший год ознаменовался для нашей страны большим количеством переломных событий. Бесспорно, в первую очередь, это отразилось на экономической сфере. О том, какие выводы сделаны, что изменилось и какой курс выбран на будущее, мы беседуем с управляющим банка «Открытие» в Калуге Георгием Юрдановым.

- Георгий Юрьевич, поделитесь результатами работы регионального отделения за 2022 год.

- В прошедшем году мы оказались в новой непредсказуемой экономической реальности. Однако мы проделали большую работу: перестроили многие бизнес-процессы, предложили продукты и услуги, сохранили всех своих клиентов. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития.

Если же говорить языком цифр, то 2022 год стал достаточно успешным для калужского отделения. В частности, портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос до 7,5 миллиарда. По итогам года выдано более 5,5 тысячи банковских карт - в общей сложности уже более 17 тысяч жителей области являются их владельцами. Что касается кредитного портфеля, объем выданных частным лицам и организациям средств достиг 5,3 миллиарда рублей.

- В течение года эксперты фиксировали заметное колебание спроса на кредиты со стороны населения. Какова итоговая ситуация?

- Объем розничных кредитов в 2022 году составил 400 миллионов рублей, а кредитный портфель вырос до 1,15 миллиарда. Наибольший рост в его составе продемонстрировали автокредиты и кредитные карты. Если же говорить о поквартальной динамике, основной рост пришелся на 4 квартал года. И это логично: во-первых, ситуация в экономике стабилизировалась, во-вторых, новогодние праздники стали весомым стимулом для каких-либо приобретений.

Отмечу также и рост показателей по ипотеке. Кредитование объектов вторичной недвижимости составило наибольшую долю ипотечного портфеля, который по итогам года достиг 1,4 миллиарда рублей. Замечу, что с началом 2023 года спрос на ипотеку существенно возрос – в январе мы зафиксировали перевыполнение собственного бизнес-плана в данном направлении.

- А как складывалась работа с предприятиями и организациями региона?

- Именно кредитование юридических лиц различных отраслей стало локомотивом роста портфеля в ушедшем году. 68% кредитов выдано производственным компаниям, 8% - предприятиям сферы торговли, 3% - IT-компаниям и 21% - прочим отраслям. Наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса составили кредиты представителям реального сектора экономики.

Мы активно работаем с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. Используя возможности собственных и государственных программ, нам удалось достаточно эффективно снижать негативные последствия происходящих в экономике событий для представителей бизнеса. За прошедший год новыми клиентами банка стали более 610 субъектов МСП, а объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу составил более 1,3 миллиона рублей.

- Мы привыкли к высоким технологиям в банковском обслуживании. Как банку удавалось сохранять и развивать их в непростом 2022-м году?

- В этом отношении стоит отдельно отметить команду, которая следит за функционированием и развитием мобильного приложения и интернет-банка. Безусловно, мы испытали определенные сложности. Однако удалось провести кропотливую работу и предложить клиентам максимально перестроенный и эффективно действующий вариант сервисов, к которым они привыкли. И цифры подтверждают, что нам это удалось: например, рост активных пользователей интернет-банка в регионе за прошедший год составил 56%.

Важное направление – переход к безбумажным технологиям. Это актуальная современная тенденция, когда применяется система электронного подписания документов, экономящая ресурсы не только банка и клиента, но и нашей планеты. Естественно, проделана и огромная работа по обеспечению безопасности данных операций.

- Еще одним крупным событием года стало решение Банка России о вхождении «Открытия» в состав Группы ВТБ. Как теперь будет работать банк? Отразится ли это слияние на клиентах?

- Не смотря на смену акционеров, «Открытие» продолжает работать как самостоятельный банк. У нас есть свои инфраструктура, бизнес-план и задачи на 2023 год, мы остаемся в пятерке крупнейших банков страны.

Интеграция предполагается, но процесс это не быстрый и говорить о кардинальных изменениях для наших клиентов рано. Все продукты доступны, сервисы работают, контракты и договора действуют и не требуют перезаключения - все обязательства банка перед клиентами будут выполнены в полном объеме. Нет поводов для волнений: мы приложим максимум усилий, чтобы проводить все изменения максимально корректно по отношению к нашим клиентам.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.