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Связь: россияне приветствуют возможность не менять свой номер телефона

Опубликовано: 25.01.2023 16:11 0 153
Связь: россияне приветствуют возможность не менять свой номер телефона

​​Опубликованы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» (входит в группу банка ВТБ) среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Оказалось, что качество связи для большинства опрошенных в целом важнее, чем ее стоимость. 

В целом россиян устраивает качество мобильной связи в своем регионе, а средний чек трат на связь у большинства составляет от 300 до 500 рублей (42% опрошенных), еще треть (35%) - от 500 до 1000. И лишь 1% вообще не платит за мобильную связь - это делает работодатель.

Отвечая на открытый вопрос о главных критериях выбора оператора мобильной связи (можно было давать более одного варианта ответа), россияне чаще всего выбирали качество связи (79%), и уже затем ее стоимость (67% считают: чем дешевле, тем лучше). Для 20% важно быстрое реагирование компании на жалобы и вопросы, для 19% имеет значение репутация компании.

Возможность переносить номер мобильного между регионами при смене оператора поддержал 81% наших сограждан. Идею о переносе предложил правительству страны Научно-исследовательский институт Радио, заявив, что технически такая возможность уже проработана. К слову, что четверть опрошенных (26%) ни разу в жизни не меняли своего оператора мобильной связи. Больше всего таких абонентов на Дальнем Востоке.  Смену своего оператора мобильной связи за последние 10 лет три и более раз производил каждый пятый. Чаще всего это делали жители Урала, реже других - Северного Кавказа и Южного федерального округа.

Что касается аппаратов, то 62% респондентов меняют мобильный телефон не чаще, чем раз в 3-5 лет. Есть и такие  7%, которые  заявили, что вообще не меняют мобильный телефон до тех пор, пока он не сломается.

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Опубликовано: 25.01.2023 16:11 0 153
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