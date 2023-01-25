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Туризм: большинство россиян готово повторить автопутешествие по России

Опубликовано: 25.01.2023 15:56 0 50
Туризм: большинство россиян готово повторить автопутешествие по России

По результатам опроса, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), в 2022 году на машине путешествовали  две трети наших сограждан. И из тех, кто в прошлом году колесил по России, 79% собираются сделать это снова.

По статистике, из 66% проехавшихся на авто россиян 34% - делали это в своем регионе (чаще всех дальневосточники), 30% ездили в другие регионы (чаще всего жители Северного Кавказа, Центрального федерального округа и москвичи),  а 2% -  за границу. В качестве любимых попутчиков – семья (78% опрошенных) и друзья (12 %), но есть и 9% тех, кто ездил в одиночку.

Что касается возраста, то реже всего путешествуют на автомобиле респонденты в возрасте 55+, чаще всего - в возрасте 18 до 40 лет. Кстати, чуть в большей степени готовы к автотуризму женщины (67%), чем мужчины (63%).

Основную часть трат, безусловно, составили топливо и обслуживание машины (67%). Далее в рейтинге  - питание (51%), жилье (46%), культурная программа (19%), платные трассы (11%) и страховые полисы (8%).  В итоге же 76% уложились в поездке в бюджет до 50 тысяч рублей, а почти у половины респондентов сумма не превысила 25 тысяч.

По мнению 69% россиян, главная проблема внутреннего туризма – высокие цены. 45% респондентов заявили о слабой инфраструктуре в целом, треть отметила неравномерное развитие туризма в стране и 19% —   недостаточное продвижение интересных туристических мест. В рейтинг основных проблем, с которыми столкнулись путешественники в дороге, вошли также по убывающей: низкое качество мобильной связи,  несоответствие цены и качества услуг , невысокий уровень сервиса в гостиницах и кафе, низкая культура вождения в других регионах, низкий уровень самих гостиниц, неразвитая инфраструктура заправок и придорожных кафе.      

Однако любопытно, что, несмотря на все проблемы, 79% опрошенных готовы повторить свое путешествие и в наступившем году.

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Опубликовано: 25.01.2023 15:56 0 50
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