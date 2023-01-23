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Совокупный кредитный портфель «Открытия» в Калуге достиг 5,3 миллиарда рублей

Опубликовано: 23.01.2023 14:48 0 104
Совокупный кредитный портфель «Открытия» в Калуге достиг 5,3 миллиарда рублей

Наибольший рост в его составе продемонстрировали автокредиты и кредитные карты. А объем выданных кредитов частным лицам и организациям области превысил 5 миллиардов рублей.

В 2022 году за продуктами банка в регионе обратилось более 10 тысяч человек. По итогам 2022 года выдано более 5,5 тысячи банковских карт, всего же более 17 тысяч жителей области являются их владельцами. В регионе заметен и рост активных пользователей интернет-банка: за прошедший год, благодаря безопасности и удобству сервиса, их количество увеличилось на 56%.

В ушедшем году жители региона выбирали сберегательную модель поведения, использовали все варианты размещения собственных средств: накопительные счета, вклады, инвестиционные предложения отечественных компаний. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос до 7,5 миллиарда.

Объем розничных кредитов составил 400 миллионов рублей, а кредитный портфель вырос до 1,15 миллиарда. Серьезную поддержку банк оказывает и предпринимателям региона. В частности, активно работая с Гарантийным фондом, Корпорацией МСП, Минэкономразвития. За прошедший год новыми клиентами банка стали более 610 субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу составил более 1,3 миллиона рублей. Банк кредитует в регионе разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре  портфеля 68% кредитов выдано производственным компаниям, 8% - предприятиям сферы торговли, 3% - IT-компаниям и 21% - прочим отраслям.

- В 2022 году мы оказались в новой непредсказуемой экономической реальности. Однако даже в таких условиях есть возможность расти и развиваться. Мы перестроили многие бизнес-процессы, предложили продукты и услуги, с учетом новой реальности и сохранили всех своих клиентов. Сейчас основная задача – поддержать динамику развития, - подчеркнул Георгий Юрданов, управляющий банка «Открытие» в Калуге (напомним, банк вошел в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России).

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Опубликовано: 23.01.2023 14:48 0 104
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