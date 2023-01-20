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Авторынок: доля кредитов, выданных на отечественные автомобили, выросла в 4 раза

Опубликовано: 20.01.2023 11:35 0 158
Авторынок: доля кредитов, выданных на отечественные автомобили, выросла в 4 раза

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили 2022 года. По статистике, чаще всего россияне оформляли кредиты на марку LADA – как при покупке новых машин, так и с пробегом

Согласно статистике выдач банка, в 2022 году заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (более 60% автокредитов), а наибольшей популярностью пользовались марки LADA, KIA, HYUNDAI, TOYOTA и VOLKSWAGEN, как и годом ранее.  В ТОП-5 самых популярных кредитных автомобилей с пробегом вошли KIA Rio, HYUNDAI Solaris, LADA Granta, LADA Vesta и VOLKSWAGEN Polo. Популярностью пользовались машины в возрасте 10-12 лет, которые составили четверть продаж. 

При этом во втором полугодии тренд изменился: за счет программы льготного автокредитования с августа по ноябрь стабильно росла доля автокредитов, оформляемых на новые транспортные средства. ТОП-5 составили LADA, HYUNDAI, KIA, HAVAL и RENAULT. Тогда как западные, корейские и японские марки в течение года постепенно становились исчезающим видом среди доступных к покупке новых автомобилей, в лидеры продаж в последние месяцы вышли китайские Сherry, Geely и Haval. 

Что касается стран происхождения покупаемых автомобилей, то 2022 году картина изменилась кардинальным образом. В частности, в 2021 году в россияне чаще всего оформляли автокредиты на новые автомобили корейских брендов (50%), далее по предпочтениям следовали европейские (20%), японские (11%), китайские (10%), отечественные (9%) и американские марки (мене 1%). А в 2022-м 42% автокредитов на покупку новых машин пришлось на отечественные бренды, 26% - на корейские, 13% - на европейские, 12% - на китайские, 7% - на японские и менее 1% - на американские.

- В текущем году дефицит машин никуда не исчезнет. Российский автопром при этом будет развиваться все активнее, и марка Lada имеет шансы занять половину рынка. Доля всех брендов из Поднебесной вполне может составить его третью часть. В новой автомобильной реальности к ним вполне могут прибавиться индийские и иранские автоконцерны, присматривающиеся к нашему рынку после тотальных перемен. В целом, мы ожидаем в 2023 году роста продаж новых авто на 15-20%, а кредитных выдач в этом сегменте - на 20-25%, - прогнозирует  руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

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Опубликовано: 20.01.2023 11:35 0 158
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