«Открытие» начал использовать для связи с клиентами короткий номер 800

Клиенты банка, которые пользуются услугами операторов большой четверки - Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 – теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России. Банк также начал использовать его и для исходящих звонков своим клиентам.

- Этот номер прост и узнаваем. Теперь это официальный номер банка «Открытие». Вы можете звонить на него с мобильного из России, а также без опасений принимать с этого номера звонки. По короткому номеру вы сможете получить консультации по любым финансовым вопросам, - прокомментировал старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания и продаж ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Медведев.

Подчеркнем, что пользователям продуктов и сервисов банка по-прежнему доступны общие номера его контакт-центра: 8-495-224-44-00 — для Москвы и звонков из-за границы, 8-800-444-44-00 — бесплатный звонок по России.

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