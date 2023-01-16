Авторынок России: доля китайских авто по итогам 2023 года может удвоиться

Эксперты «Открытие Авто» оценили продажи китайских автомобилей в прошлом году и перспективы развития брендов из Поднебесной в нынешнем. Аналитики предполагают повторение ситуации 2022 года: очередное удвоение доли китайских машин, что по итогу превысит показатель в треть российского авторынка.

Несмотря на уверенные продажи, нарастить бизнес в абсолютных показателях у китайских марок не получилось, зато вышло увеличить долю рынка в 2 раза (с 7% до 18%) и заработать по максимуму – поясняет Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Все вместе взятые китайские бренды продали в 2022 году 123,5 тысячи машин - примерно столько же, сколько в 2021-м. Лидером стала марка Chery - на 4% больше, чем год назад. По итогам прошедшего года было реализовано 33,6 тысячи автомобилей Haval. Бизнес белорусско-китайской Geely постепенно почти вернулся к объемам прошлого года, но его рост сдержали ценники, прибавившие по некоторым моделям до 60%.

Отметить нужно и другие марки из Поднебесной, считает эксперт. Подобравшийся ближе всех к лидерам Exeed реализовал 13,7 тысячи машин. На фоне того, что в 2021 году марка, по сути, только начинала у нас бизнес, ее рост продаж за 12 месяцев составил 264%. Примерно такими же по обширности сетями обзавелись в России Changan (5,6 тысячи а/м; - 1%), FAW (2,3 тысячи; -28%) и дебютировавшая в октябре прошлого года Omoda (1 521 а/м). Еще несколько «китайцев» не смогли последовать примеру коллег ни в продажах, ни в увеличении количества торговых точек, но номинально в России присутствовали - JAC, GAC, Lifan, Foton и Brilliance.

- Все это позволяет говорить о том, что при удачном стечении обстоятельств общие продажи «китайцев» в России могут в текущем году подобраться к 300 тысячам машин. С учетом прогнозируемых нашими экспертами общих продаж российского авторитейла в 2023 году на уровне 800 тысяч новых легковых и LCV автомобилей и отсутствия каких-либо дополнительных внешнеполитических эксцессов, доля брендов из Поднебесной на рынке скорее всего удвоится и составит 35-37%, - резюмирует Марина Дембицкая.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.