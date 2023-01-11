Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
История Калуги Статьи

Эксперты присвоили рейтинг кредитоспособности «Открытию Брокер»

Опубликовано: 11.01.2023 10:48 0 61
Эксперты присвоили рейтинг кредитоспособности «Открытию Брокер»

Кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» присвоен компании впервые. Оценка экспертов – рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Напомним, «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции») входит в группу Банка «Открытие».

- Присвоение кредитного рейтинга уровня ruAA- свидетельствует, прежде всего, о высокой финансовой устойчивости нашей компании на фоне неординарных событий и вызовов 2022 года. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы соответствовать самым строгим критериям рейтингования и оставаться надежным брокером для сотен тысяч клиентов, — говорит Юрий Маслов, генеральный директор АО «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»).

Специалисты агентства отметили, что компания развивает инвестиционный бизнес в рамках финансовой группы «Открытие». Поддерживающая структура напрямую владеет 100% долей в капитале АО «Открытие Брокер». Стратегическое и операционное управление брокером происходит с участием представителей банка.

В части оценки ограничений поддержки агентство не выявило ограничений для оказания поддержки со стороны поддерживающей структуры.

Оценивая компанию, агентство приняло во внимание высокий рейтинг материнской структуры на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а также факты периодического предоставления «Открытие Брокер» финансовой помощи, в том числе на развитие бизнеса. При этом «Открытие Брокер» ежегодно осуществляет выплаты дивидендов в адрес банка «Открытие».

В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг «Открытие Брокер» присвоен на уровне рейтинга поддерживающей структуры банка «Открытие» (ruAA), уменьшенного на 1 ступень.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 11.01.2023 10:48 0 61
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Вы будете ставить ёлку у себя дома на этот Новый год? 
Всего проголосовало: 396
Новости партнеров
Коллекция керамогранита Serenade – музыка в камне
Спиливание деревьев: популярные способы
Назначение и выбор генератора

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: sz[email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru