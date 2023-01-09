Президентом-председателем правления банка «Открытие» стал Михаил Алексеев

Михаил Юрьевич назначен на должность решением Наблюдательного совета банка. Новый глава «Открытия» приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января наступившего года.

Алексеев окончил Московский финансовый институт. В 1992 году Михаилу Юрьевичу была присуждена учёная степень доктора экономических наук. Его заслуги отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Профессиональную деятельность он начал в Министерстве финансов СССР. С 1992 года занимал руководящие должности в российских банках, с октября 2020 года до июня 2022-го работал в Банке России. В должности заместителя председателя ЦБ курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), входил в состав Наблюдательного совета банка «Открытие».

- В конце 2022 года в работе банка произошли перемены, связанные с его продажей новому владельцу. Эта сделка ожидалась давно. Нам предстоит наряду с дальнейшим развитием бизнеса разработать и начать реализовывать план интеграции банка в новую для него систему, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными, - подчеркнул назначенный президент-председатель правления в обращении к коллективу финансовой корпорации.

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