Банковский сектор оптимизирует ключевые процессы управления данными

Резкие изменения в экономике, включая беспрецедентные санкции, кратно увеличили нагрузку на аналитические системы российских банков. В нынешних условиях банковский сектор активно ищет новые эффективные решения.

Одним из таких, по мнению аналитиков, стала единая платформа управления данными. По оценке экспертов, единое корпоративное хранилище данных (КХД) обеспечит банкам ускоренное формирование аналитики по продажам и доходам, а также по исполнению бизнес-показателей. Аналогичным образом механизмы единой платформы позволят готовить отчётность любой сложности, в том числе по запросу регуляторов.

Дмитрий Левин, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие», подчеркивает:

- 2022 год показал, что эффективность в новых реалиях напрямую зависит от уровня цифровой трансформации. Знание собственных данных и уверенность в них помогает эффективно анализировать быстро меняющуюся ситуацию и принимать правильные стратегические решения в интересах клиентов.

Единая платформа управления данными нацелена на повышение качества данных и ускорение работы с ними в среднем на 50-60%. Ее основу составляет единое КХД, где собирается продуктовый профиль каждого из клиентов, а также фиксируются события, влияющие на оценку рисков. В дальнейшем эти данные попадают в системы моделирования рисков и принятия решений - проведения операций по счетам и картам для физических и юридических лиц; более точное разделения клиентов на группы (сегменты) и формирование индивидуального предложения для каждой из них; расчёта показателей эффективности и мотивации сотрудников банка.

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