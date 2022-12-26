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Авторынок: приобретение машины за границей – мнения автомобилистов разделились

Опубликовано: 26.12.2022 16:51 0 56
Авторынок: приобретение машины за границей – мнения автомобилистов разделились

По результатам опроса совершеннолетних россиян, проведенного сотрудниками «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), выяснилось: подавляющее большинство готово к подобной покупке только в том случае, если цена окажется существенно ниже, чем на нашем рынке, а заказ будет сделан у компании-посредника. При этом количество желающих приобрести авто за рубежом выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом - тогда возможность приобретения машины за границей рассматривал лишь каждый пятый опрошенный.

9% россиян определенно согласны купить машину за границей. На Дальнем Востоке такой ответ дали 24% опрошенных, тогда как на Северном Кавказе - только 3%. Чаще выражали такую готовность мужчины (12% против 6% женщин), а также молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.

Ещё 41% российских автолюбителей рассмотрят возможность приобретения авто за границей, если цена на приглянувшийся им автомобиль в другой стране будет намного ниже, чем в России. Такой ответ чаще других выбирали жители Северо-Западного федерального округа и опять же молодые люди в возрасте 18-25 лет.

36% автомобилистов не будут покупать авто за пределами России ни при каких условиях. В Южном федеральном округе и на Северном Кавказе таких 45%-46%. При этом, в старших возрастных группах твердо намерены не покупать автомобиль за рубежом от 39% до 44% опрошенных. В прошлом году большинство - 81% - не планировало такой способ приобретения машины, а всего лишь 19% россиян были готовы к покупке авто за границей.

Наиболее популярные у россиян форматы приобретения автомобиля в другой стране – под заказ у компании-посредника (58%), самостоятельная покупка с рук (32%), под заказ у посредника-частного лица (30%) и покупка на аукционе (27%).  

Что касается преимуществ такого подхода, главными из них россияне считают более качественную сборку и более низкую цену, а также наличие брендов, не представленных на отечественном рынке и недоступные на нем комплектации. Среди основных  недостатков опрошенные выделили риск стать жертвой мошенников и проблемы при оформлении на таможне, далее в списке -  длительность поставки и отсутствие гарантии и опасения, что такую машину труднее продать.

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Опубликовано: 26.12.2022 16:51 0 56
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