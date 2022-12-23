Недвижимость: в 2023 году кредитов на новостройки будет выдано больше

Делать такой вывод позволяет анонсированный властями план по продлению госпрограммы субсидирования ипотеки на новостройки. Напомним, 15 декабря было объявлено о намерениях продлить ее до середины 2024 года.

- Решение о продлении вкупе с изменением условий от застройщиков позволит выдать в 2023 году ипотечных кредитов по договорам долевого участия больше примерно на 8% по количеству и на 16% по объему, - полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

- Сохранение программы на столь длительный срок, пусть и с повышенной ставкой 8% годовых, воспринимается участниками рынка жилья как позитивный сигнал. По сути, на полтора года фиксируется текущий статус-кво, а значит рынок избежит необходимости резкой перестройки. Таких потрясений, какие он переживал в уходящем году, не прогнозируется.

Также ожидается ужесточение политики ЦБ в части дополнительного субсидирования ставки ипотеки застройщиками. Все это - один из предпочтительных сценариев для рынка жилья в следующем году. Наихудшим вариантом было бы одновременное сворачивание госипотеки и ограничение на низкие ставки от застройщиков.

Вместе с тем, к началу 2023 года экономика России в достаточной мере адаптируется к новым условиям, что позволяет строить прогнозы с долей осторожного оптимизма. Поэтому, при отсутствии новых шоков, следующий год может стать для рынка жилья лучше, чем 2022-й. Продление госипотеки и плавный рост ставок до 5-6% годовых позволят выдать в 2023 году около 430 тысяч ипотек по договорам долевого участия на сумму порядка 2,3 триллиона рублей. Совокупный объем выдач ипотеки на первичном и вторичном рынках жилья может превысить 1,5 миллиона штук на общую сумму свыше 6 триллионов, - резюмирует Константин Енин.

Также важными факторами, определяющими спрос на ипотеку, станут динамика доходов населения и ситуация на рынке труда, полагает аналитик.

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