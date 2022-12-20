Новогодние ожидания: 54% россиян надеется, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й

Большинство россиян намерены экономить деньги и копить их в 2023 году. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

71% респондентов намерен экономить деньги в 2023 году. Лишь 8% заявили, что не будут экономить деньги. Сберегать деньги в будущем году хотят 69%. Больше всего желающих - на Урале (73%), меньше всего - на Северном Кавказе (59%). Лишь 9% заявили, что не будут копить деньги.

23% считают, что станут в 2023 году богаче. Главные оптимисты в этом отношении живут в Сибири (33%) и на Урале (30%), а пессимисты – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), а также в Северо-Западном федеральном округе (15%). Есть и 17% полагающих, что в новом году станут беднее.

Три четверти опрошенных не собираются брать в 2023 году никаких кредитов. В двух макрорегионах этот показатель даже превышает 80%: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (83%) и в Южном федеральном округе (81%). Из тех, кто планирует кредит, у 13% — это потребительский кредит, 8% намерены брать ипотеку, 7% - автокредит.

Среди основных крупных покупок, запланированных на 2023 год россияне называли траты на ремонт (23%), приобретение автомобиля (19%), крупной бытовой техники (14%), покупку квартиры или гаража (12%). Потратить крупную сумму на обучение намерены 7%, столько же хотят обзавестись загородным жильем. При этом 38% не планируют совершать в будущем году никаких крупных покупок.

54% опрошенных надеются, что 2023 год окажется для них лучше, чем 2022-й. Себе и другим россияне желают прежде всего здоровья (73%), мира и согласия (42%), душевного спокойствия и равновесия (36%), больше денег (35%), хорошей работы (20%), счастья и семейной идиллии (по 19%), любви (18%) и путешествий (11%).

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