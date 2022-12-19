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Новый год: россияне больше всего ждут подарок-сюрприз

Опубликовано: 19.12.2022 15:23 0 128
Новый год: россияне больше всего ждут подарок-сюрприз

У 81% наших сограждан никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече праздника. Хотя каждый десятый пока еще не определился конкретно со своими планами на новогоднюю ночь. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Выяснилось, что 80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи, еще 4% собираются отправиться в гости к друзьям, по 1% - в кафе и в поездке по России.

Что касается трат, то 37% опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Еще 38% собираются уложиться в 5-10 тысяч. А вот 5% вообще не намерены устраивать застолье.

Выбор подарков — дело не только затратное, но и не простое. Оказалось, что дарить близким 46% женщин и 31% мужчин собираются сладости, 27% женщин и 35% мужчин – деньги, далее по убывающей -  парфюм и елочные игрушки. По 5% мужчин и женщин, которые намерены подарить символ будущего года - игрушечного или живого кролика (напомним, 2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). Есть и такие 11% женщин и 18% мужчин, которые ничего и никому дарить на Новый год не собираются.

Самым же желанным на Новый год и женщины (40%), и мужчины (41%) назвали любой подарок-сюрприз. Кстати, в топе по-прежнему остаются деньги – они занимают второе место ( по 26% у обоих полов). Замыкает тройку «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% женщин и 14% мужчин). А вот 7% и 12% соответственно сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

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Опубликовано: 19.12.2022 15:23 0 128
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