В ожидании Нового года: в топе желаемого у россиян — подарок-сюрприз

Для 81% россиян никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече Нового года. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом среди совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек.

80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи. Еще 4% собираются отправиться в гости к друзьям, по 1% проведут новогоднюю ночь в кафе и ресторане или в поездке по России. Однако каждый десятый пока не определился со своими планами. К слову, 4% заявили, что вообще откажутся от празднования Нового года.

Переходим к тратам. 37% опрошенных готовы инвестировать в новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Примерно столько же собираются уложиться в 5-10 тысяч, а еще 15 % — в 10-20 тысяч. Есть и 5%, которые и вовсе не намерены устраивать новогодний стол.

Дарить близким 46% женщин и 31% мужчин собираются сладости, 27% и 35% соответственно – деньги. 15% женщин и 19% мужчин подарят парфюм, еще 9% и 6% - елочные игрушки. По 5% представителей обоих полов намерены подарить близким символ будущего года: игрушечного или живого кролика (2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). Ничего никому не собираются дарить на Новый год 11% женщин и 18% мужчин.

А вот что касается ожиданий, то самым желанным на Новый год и женщины (40%), и мужчины (41%) назвали любой подарок-сюрприз. На втором месте у обоих деньги (по 26%). Замыкает тройку «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% женщин и 14% мужчин). При этом 7% женщин и 12% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

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