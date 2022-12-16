Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
История Калуги Статьи

В ожидании Нового года: в топе желаемого у россиян — подарок-сюрприз

Опубликовано: 16.12.2022 10:16 0 154
В ожидании Нового года: в топе желаемого у россиян — подарок-сюрприз

Для 81% россиян никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече Нового года. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом среди совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек.

80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи. Еще 4% собираются отправиться в гости к друзьям, по 1% проведут новогоднюю ночь в кафе и ресторане или в поездке по России. Однако каждый десятый пока не определился со своими планами. К слову, 4% заявили, что вообще откажутся от празднования Нового года.

Переходим к тратам. 37% опрошенных готовы инвестировать в новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Примерно столько же собираются уложиться в 5-10 тысяч, а еще 15 % — в 10-20 тысяч. Есть и 5%, которые и вовсе не намерены устраивать новогодний стол.

Дарить близким 46% женщин и 31% мужчин собираются сладости, 27% и 35% соответственно – деньги. 15% женщин и 19% мужчин подарят парфюм, еще 9% и 6%  - елочные игрушки. По 5% представителей обоих полов намерены подарить близким символ будущего года: игрушечного или живого кролика (2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). Ничего никому не собираются дарить на Новый год 11% женщин и 18% мужчин.

А вот что касается ожиданий, то самым желанным на Новый год и женщины (40%), и мужчины (41%) назвали любой подарок-сюрприз. На втором месте у обоих деньги (по 26%). Замыкает тройку «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% женщин и 14% мужчин). При этом 7% женщин и 12% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 16.12.2022 10:16 0 154
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Причины отдать предпочтение подвесным люстрам
Особенности строительства балконной кровли
Где выгодно заказать сухой корм для собак?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru