Подведены итоги премии Retail Finance Awards 2022

Премия Retail Finance Awards учреждена по инициативе журнала «Розничные Финансы» – первого в России и СНГ специализированного аналитического издания, занимающегося исследованием рынка розничных финансов.

Отметим, что данная премия является одной из самых авторитетных наград в сфере розничных финансов в России, а ее вручение проходит ежегодно, начиная с 2007 года.

Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса и распространить лучшие практики его развития, привлечь внимание профессионального сообщества к достижениям в области развития финансового ритейла.

В число победителей нынешнего года, выбранных из более чем восьми десятков претендентов, вошли Росбанк, МТС-Банк, «СИНИМЕКС-ИНФОРМАТИКА», «Банк ДОМ.РФ», Россельхозбанк, Сбер и другие. Некоторые номинанты даже стали обладателями наград одновременно в нескольких номинациях.

Например, банк «Открытие» признан победителем в номинации «Креатив года» - эксперты наградили его за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, отметив акцию, связанную с использованием кредитной карты. Специальной награды Big Expectations как самый яркий и прорывной продукт удостоен семейный сервис, а в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» продукт банка в сфере автокредитования занял второе место.

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