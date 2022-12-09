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Пресс-служба банка «Открытие» обратилась к россиянам

Опубликовано: 09.12.2022 14:48 0 111
Пресс-служба банка «Открытие» обратилась к россиянам

Накануне было опубликовано заявление следующего содержания:

«В ряде СМИ была распространена не соответствующая действительности информация о якобы произошедших кадровых изменениях в руководстве банка «Открытие» и сворачивании кредитной организацией банковской деятельности.

На данный момент Банком России, единственным акционером банка «Открытие», никаких официальных решений не принято. Напомним, что ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что ЦБ РФ намерен продать группу «Открытие» банку ВТБ до конца этого года. В настоящий момент детали возможной сделки по-прежнему обсуждаются.

Вне зависимости от того, будет ли группа «Открытие» продана банку ВТБ или останется в собственности Банка России, на клиентах «Открытие» это никак не отразится. Условия по действующим продуктам и услугам не изменятся, все сервисы и услуги будут доступны нашим клиентам полном объеме».

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Опубликовано: 09.12.2022 14:48 0 111
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