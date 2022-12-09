Кошелек: 16% наших сограждан планируют завести счет или карту в юанях

Более чем у трети россиян ухудшилось отношение к доллару и евро в результате событий 2022 года. Таковы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек сотрудниками банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь».

Выяснилось, что у 37% россиян ухудшилось отношение к доллару и евро - чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (44%). Что касается рубля, то две трети (64%) россиян не изменили своего мнения: как и в 2021-м они продолжают верить в крепкую национальную валюту. А еще у 19% — в этом году значительно повысилось доверие. Больше всего патриотов, как показал опрос, живет на Урале (30%).

Эксперты не склонны делать прогнозы: заменят ли азиатские валюты в сбережениях доллары и евро - покажет время. Однако в этом году 13% начали лучше относиться к валютам «дружественных» стран (юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ). Между прочим, число владельцев сбережений в юанях уже выросло в этом году с 2% до 4%.

В целом, у 16% россиян появились планы завести счет или карту в юанях - тут среди лидеров Северный Кавказ (24%). При этом 79% россиян не имели счета или карты в юанях и не планируют их заводить. Что касается сбережений в долларах и евро — 68% респондентов не имели и не планируют их иметь (в Сибири этот показатель даже превысил 80%).

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