Делопроизводство: документы о состоянии счетов в режиме онлайн

У крупного бизнеса есть возможность получения документации о состоянии банковских счетов через интернет.

Эксперты поясняют: справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный эквивалент, выданный в офисе банка, согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Кроме того, заказ и получение документов таким образом занимает несколько минут и помогает беречь природу.

- Скорость и удобство работы для крупного бизнеса играют особенно важную роль. Цифровой формат получения финансовых услуг экономит время компании. Кроме того, это помогает уменьшить бумажный документооборот и заботиться об окружающей среде, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

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