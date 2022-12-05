Недвижимость: большинство россиян поддерживает идею продления госпрограмм

Выяснилось, что 29% готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного специалистами банка «Открытие» и Росгосстраха. Самый большой потенциальный спрос - на Дальнем Востоке (36%), наименьший - в Центральном федеральном округе (23%).

Оказалось также, что 25% респондентов уже взяли ипотечный кредит, из них 14% - рыночный и 11% - льготный. ТОП популярных госпрограмм возглавляет льготная ипотека на жилье в новостройках. Далее - семейная льготная ипотека, а третье место делят Сельская и Дальневосточная.

Главными преимуществами госпрограмм льготной ипотеки россияне считают удешевление ипотечных кредитов (47%), помощь в строительстве нового жилья (24%) и стимулирование рождаемости (23%). Среди недостатков - слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (44%), стимулируют рост цен на жилье (41%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (20%) или жилье в крупном городе (17%). А вот 12% не обнаружили в таких программах никаких недостатков.

В целом, 90% россиян хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. Причем, 47% считают, что нужно продлить все программы (чаще всего так отвечали на Урале и в Приволжском федеральном округе). 34% опрошенных за продление льготной ипотеки с господдержкой в новостройках. Семейную ипотеку хотели бы продлить 24%, сельскую ипотеку - 16%, Дальневосточную – 9%.

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