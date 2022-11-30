Тенденции: треть российских автовладельцев готовы купить отечественный электрокар

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») провели опрос совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. выяснилось, что о запуске первого в России автомобиля на электродвигателе знают уже 41% опрошенных.

Почти половина российских автовладельцев хотели бы приобрести электромобиль, а треть готовы рассмотреть к покупке именно российский электрокар. Больше всего желающих совершить покупку электромобиля оказалось в Дальневосточном (52%) и Южном (51%) федеральном округах.

Российского производства — чаще в Южном (34%), Уральском (33%) и Северо-Кавказском (32%) федеральных округах.

В то же время многие автовладельцы готовы купить российский электромобиль, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема. Среди наиболее важных ее элементов больше всего респондентов назвали зарядную инфраструктуру (59%), 55% респондентов выберут электрокар при условии высокого качества сборки и технологичности, еще 37% купят электромобиль в случае наличия скидок по госпрограммам (в т.ч. льготного автокредитования). При этом лишь каждый четвертый в курсе того, что в рамках госпрограммы на электрокар действует увеличенная скидка в 35%. Лучше всего о подобной льготе осведомлены москвичи (37%) и респонденты в возрасте 18-25 лет (38%).

Большинство респондентов (88%) рассматривают приобретение российского электрокара по цене до 2 млн рублей; 12% готовы купить его за 2 млн - 5 млн рублей (такую стоимость чаще не против заплатить москвичи - 21%) и 1% могут отдать за понравившийся электромобиль более 5 млн рублей.

Интересно, что 70% опрошенных автовладельцев отметили, что текущая скидка в рамках программы льготного автокредитования стимулирует спрос на российские электрокары: в большей степени так считают петербуржцы (74%), жители ЮФО (76%), Урала (70%) и Сибири (64%). Для четверти опрошенных (25%) скидка не сделает электрокары более привлекательными, так цена все равно будет высока. И 5% респондентов указали, что российские электрокары уступают по популярности иностранным при любых условиях, вне зависимости от наличия скидки.

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