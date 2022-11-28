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Россияне потратили 387 миллиардов на покупку авто с пробегом

Опубликовано: 28.11.2022 15:32 0 185
Россияне потратили 387 миллиардов на покупку авто с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость по итогам октября 2022 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц осени россияне потратили на покупку подержанных машин на 3% меньше, чем в сентябре. Снижение финансовой емкости вторичного рынка эксперты объясняют, прежде всего, снижением количества купленных подержанных машин  -  на 5% меньше, чем месяцем ранее.

Выяснилось, что автомобилей более молодого возраста покупается меньше, но денег на них тратится больше - 40% всех денег ушло на автомобили в возрасте до 5 лет. В октябре их было куплено около 15% от общего объема, а сумма составила 155,2 миллиарда рублей.

По объему затрат на вторичном рынке лидируют европейские и японские бренды - более 70% всех денег в октябре потрачено именно на них. За месяц было куплено 126 тысячи подержанных японских автомобилей, а европейских – 101,9 тысячи. Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка по итогам октября заняли корейские марки - на их долю пришлось 13%.

Эксперты отмечают, что по сравнению с сентябрем затраты снизились по всем брендам, но сильнее всего это коснулось корейских и китайских моделей (-7%). Любопытно, что дешевых отечественных автомобилей с пробегом покупается примерно на одном уровне с «европейцами» и «японцами».

Что касается, класса автомобилей, то сегмент SUV остается крупнейшим по затратам на вторичном рынке. Но, несмотря на это, в абсолютном выражении лидируют б/у автомобили В-класса. В целом, в октябре затраты выросли только по двум сегментам: положительная динамика затронула подержанные пикапы и минивэны ( + 5% и +1% соответственно). Все остальные сегменты оказались «в минусе», причем более других упали затраты на покупку автомобилей с пробегом В-класса.

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Опубликовано: 28.11.2022 15:32 0 185
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