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Народная философия: 46% россиян согласны с тем, что не в деньгах счастье, а 39% - нет

Опубликовано: 18.11.2022 14:24 0 151
Народная философия: 46% россиян согласны с тем, что не в деньгах счастье, а 39% - нет

54% россиян считают себя материалистами. Лучшим философом всех времен, по мнению наших соотечественников, является Сократ. Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос, что для вас философия (можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные чаще всего выбирали варианты «самое важное знание об устройстве мира и человека» (40%), «то, что помогает легче пережить трудные времена» (23%) и «мои личные мысли» (22%). Лишь 14 % назвали философию «чем-то скучным и непонятным».

55% считают, что им свойственно философское отношение к жизни (44% скорее да, 11% определенно да). Чаще всего так отвечали жители Дальнего Востока (60%), реже всего – Центрального федерального округа (48%). По мнению 18%, им не свойственно философское отношение к жизни (16% скорее нет, 2% определенно нет). 27% не смогли определиться.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, 54% опрошенных назвали себя материалистами. На Урале и в Южном федеральном округе их по 64%, тогда как на Дальнем Востоке только 48%, а в Москве и Московской области 49%. При этом 18% считают себя идеалистами, 13% - пофигистами (люди, которым свойственно равнодушное и безразличное отношение к происходящим событиям). 10% назвали себя агностиками и только 1% реалистами.

46% россиян согласны с фразой «не в деньгах счастье» (36% скорее согласны, 10% - полностью). 39% полагают, что счастье все-таки в деньгах (31% скорее уверены в этом, 8% твердо уверены). На Дальнем Востоке с тем, что не в деньгах счастье, не согласились 50%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лишь 27%. При этом 16% затруднились ответить на этот вопрос.

56% респондентов считают, что общие знания по философии - важный показатель уровня образования современного человека (43% скорее да, 13% определенно да). Чаще всего так отвечали жители Северного Кавказа (67%), реже других - Центрального федерального округа (46%). При этом 22% не считают общие знания философии важными для современного образования (19% скорее нет, 3% определенно нет). Еще 22% затруднились дать ответ.

Лучшим философом всех времен 38% опрошенных назвали Сократа, 20% Канта, замкнул тройку «призеров» Платон (13%). Еще 11% считают лучшим философом Маркса, по 3% - Гегеля и Декарта. Другие философы суммарно набрали 7% голосов.

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Опубликовано: 18.11.2022 14:24 0 151
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