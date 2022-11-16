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Цифровизация: 60% россиян одобряют идею возможного появления цифрового рубля

Опубликовано: 16.11.2022 15:20 0 60
Цифровизация: 60% россиян одобряют идею возможного появления цифрового рубля

К форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 были обнародованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие».

Оказалось, 60% респондентов поддерживают возможное введение в России нового варианта национальной валюты - цифрового рубля. Однозначно против высказываются лишь 10% из опрошенных наших соотечественников. А вот идея его ограниченного срока действия, когда государство может «выключить» цифровые деньги в заранее объявленный момент (такой вариант цифрового юаня тестировал Китай) не пользуется поддержкой большинства россиян.

В целом, 9% респондентов признались, что часто используют в расчетах цифровые валюты (в Москве и Московской области - 16%). При этом 41% россиян никогда не пользовались цифровыми валютами. Выше всего этот показатель на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. К слову, каждый десятый не знает, что такое цифровые валюты.

Говоря об основных преимуществах цифровой валюты россияне чаще всего называли удобство расчетов (55%) и их скорость (52%). Среди минусов лидируют отсутствие доверия к ней (41%), высокий риск потери платежа (38%), непонятность технологии расчетов (34%) и отсутствие безопасности (32%).

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Опубликовано: 16.11.2022 15:20 0 60
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