Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
Мобилизация История Калуги Моя мечта.Голосование Статьи

Мнение экспертов: банки приняли новые вызовы развития ИТ-инфраструктуры

Опубликовано: 15.11.2022 11:30 0 62
Мнение экспертов: банки приняли новые вызовы развития ИТ-инфраструктуры

Началось применение новых подходов к формированию ИТ-ландшафта - от архитектуры прикладных приложений до методик обеспечения высокой доступности информационных систем, ориентированных на использование доступных компонентов отечественного производства. Об этом на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 рассказал вице-президент, директор департамента архитектуры, интеграционных и процессинговых сервисов банка «Открытие» Андрей Залманов.

По его словам, в этом году банки и крупные компании приняли новые вызовы, связанные с ограничениями иностранных ИТ-решений, отсутствием адекватных отечественных заменителей для многих компонентов технологического стека, прежде всего – в части аппаратного обеспечения, и необходимостью компенсации этих ограничений.

Например, недоступность серверов класса hi-end предполагается компенсировать изменением архитектуры прикладных информационных систем: уходом от крупных централизованных решений к распределенным архитектурам, предусматривающим только горизонтальное масштабирование. Недоступность аппаратных балансировщиков - программными решениями. В целом, адаптированные подходы и решения предложены для всех ключевых направлений развития информационной инфраструктуры.

- После ухода западного бизнеса из России нам стало недоступно оборудование большинства западных брендов с уникальными функциями. По многим направлениям качественных аналогов альтернативные производители пока предложить не могут. Поэтому часть принципов, на которых ранее развивалась ИТ-инфраструктура, пришлось пересмотреть, - сообщил Андрей Залманов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 15.11.2022 11:30 0 62
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Массовые платежи: как это работает?
Как работают биржевые манипуляции рынком
Выбор сухого корма для кошек

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru