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Ориентиры бизнеса: интерес к цифровизации и удаленной работе резко вырос

Опубликовано: 10.11.2022 16:10 0 163
Ориентиры бизнеса: интерес к цифровизации и удаленной работе резко вырос

Индекс цифровизации бизнеса за последний год вырос до 52 п.п. по шкале от 0 до 100 баллов. Таковы результаты исследования уровня цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI – Business Digitalization Index), проведенного банком «Открытие». Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ. 

Эксперты отмечают также рост внимания компаний к информационной безопасности и киберграмотности сотрудников. Несмотря на внешние вызовы последних лет, малый бизнес продолжает уделять внимание цифровизации, использованию гибридного формата работы и импортозамещения программного обеспечения. 

Активно растет показатель использования цифровых технологий для обеспечения бизнес-процессов. Среди субъектов малого и среднего бизнеса в России 16% компаний имеют высокий уровень цифровизации, 72% – средний, и лишь 12% – низкий. 

Несмотря на отсутствие доступа к иностранным сервисам из-за внешних ограничений, продолжается переход бизнеса в онлайн, с использованием отечественных IT-решений. Растет и потребность в инструментах информационной безопасности для бизнеса: по сравнению с осенью 2021 года наблюдается рост интереса к использованию антивирусных программ для юридических лиц (40%), специализированных программ для защиты бизнеса (22%).

Продолжилось и распространение гибридного формата работы, когда часть сотрудников выводится «на удаленку», а часть остается в офисе. 64% малого бизнеса отметили, что используют полностью или частично-удаленный формат.

Однако в текущем году есть и отрицательная динамика: предприниматели менее активно использовали цифровые инструменты для рекламы и продвижения. В два раза упала доля тех, кто делает спецпроекты с блогерами, наблюдается и снижение использования социальных сетей.

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Опубликовано: 10.11.2022 16:10 0 163
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