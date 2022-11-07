В сентябре на покупку новых автомобилей россияне потратили почти 94 миллиарда

«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») и аналитического агентства «АВТОСТАТ», которые провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам сентября 2022 года. Согласно результатам исследования, в первый осенний месяц россияне потратили на покупку машин 93,6 млрд рублей. Это на 11% больше, чем месяцем ранее (в августе – 84,1 млрд рублей), и на 64% меньше, чем в сентябре 2021 года (260,7 млрд рублей). При этом сильнее всего затраты россиян выросли у китайских брендов, на которые в начале осени и было потрачено больше всего денег. Всего сентябре нынешнего года было реализовано 45,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 11% больше результата августа (40,9 тыс. штук).

Доля премиум-сегмента продолжает падать - в сентябре в структуре финансовой емкости она составила 7%.

Уже четвертый месяц подряд больше всего денег россияне тратят на покупку машин китайских марок. Так, в сентябре было куплено 12,4 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму в 35,9 млрд рублей (38% от общих затрат).

Второе место сохраняют корейские автопроизводители с результатом 22,4 млрд рублей и долей 24%. Их продажи в первый осенний месяц составили 7,3 тыс. единиц. Третью позицию сохранили российские марки, на которые было потрачено 18,2 млрд рублей (доля – 19%). При этом в сентябре больше всего реализовано именно отечественных автомобилей (20,6 тыс. штук), но из-за самой низкой средневзвешенной цены они уступают в деньгах «китайцам» и «корейцам». Оставшиеся затраты приходятся на европейские (10,5 млрд рублей), японские (6,2 млрд рублей) и американские (0,3 млрд рублей) бренды.

Отдельно эксперты отмечают, что в сентябре выросли затраты по всем маркам, кроме американских (-11% к августу). А вот сильнее других они увеличились у китайских брендов (+17%).

Кроссоверы и внедорожники по-прежнему собирают больше всего денег с российских покупателей. Второе место на российском рынке сохраняют автомобили В-класса.

Как итог, на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 91% от общего объема продаж и 90% всей финансовой емкости рынка. И если за месяц затраты на покупку кроссоверов и внедорожников увеличились на 19%, то машин В-класса - сократились на 5%. Доля всех остальных сегментов в первый месяц осени составила 9% в объеме реализации и 10% от всех затраченных средств.

«Драйвером роста финансовой емкости рынка продолжают оставаться китайские и российские автопроизводители. В сентябре на них суммарно пришлось 72% всех проданных автомобилей и 57% потраченных денег. «Китайцы» не поддерживают антироссийские санкции и продолжают поставки своей продукции на наш рынок, а АВТОВАЗ в настоящее время наладил выпуск автомобилей семейства LADA Granta и Niva, на которые к тому же распространяются

условия программы господдержки. При этом отечественный производитель играет как в сегменте В, так и в SUV, а «китайцы» делают ставку на кроссоверы. Так что львиная доля затрат россиян обоснованно приходится на эти два сегмента», - отмечают в пресс-службе «Открытие Авто».

«Доля китайских марок на российском рынке с каждым месяцем растет, поэтому растут и затраты на покупку этих автомобилей. Так, с начала нынешнего года доля продаж «китайцев» увеличилась примерно втрое, а их доля в финансовой емкости – почти вчетверо. И этот процесс, вероятно, продолжится, поскольку многие дилеры активно переходят на работу с китайскими брендами, которые готовы обеспечить необходимый объем поставок машин. А вот дилеры корейских, японских, европейских марок в нынешних условиях могут рассчитывать только на параллельный импорт, который пока не в состоянии компенсировать потерянные объемы», - объясняют в пресс-службе аналитического агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

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