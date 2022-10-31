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Экспертное мнение: снижение экономической активности еврозоны продолжается

Опубликовано: 31.10.2022 10:22 0 38
Экспертное мнение: снижение экономической активности еврозоны продолжается

 Свою оценку ситуации дал Кирилл Кононов, экономист «Открытие Research» по международным рынкам:

- Ставка в 2% означает, что реальная ставка теперь - 8%. Основные инфляционные факторы не подвержены воздействию политики ЕЦБ, и более серьезное ужесточение могло бы лишь разбалансировать финансовую систему, не улучшив при этом положение нефинансового сектора.

В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% в соотношении в 2021-м годом, а в октябре должна превысить 10%. Основной причиной роста цен по-прежнему остаётся подорожание энерготоваров (+40% г/г), в первую очередь – газа из-за взрывов на Северных потоках и других перебоев в поставках. Дорожают также товары, цена которых сильно зависит от цен на энергию – например, продовольствие, из-за удорожания энергоёмких удобрений.

ЕЦБ также поддерживает реальную ставку на низком уровне из-за высокой кредитной нагрузки и необходимости поддерживать текущую экономическую активность. Сейчас европейские предприятия активно наращивают кредиты для поддержания операционной деятельности – покупки подорожавших промежуточных товаров и сырья. Быстрое повышение ставок могло бы привести к остановке производства на части из них.

Повышение ставки оказалось ожидаемым. в своем релизе ЕЦБ отмечает, что в макроэкономические изменения, произошедшие с предыдущего заседания банкиров, оказались хуже ожиданий. Ожидания же возможного дальнейшего усугубления ситуации, вероятно, вынудят ЕЦБ и дальше продолжать мягкую денежно-кредитную политику, - прогнозирует эксперт.

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Опубликовано: 31.10.2022 10:22 0 38
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