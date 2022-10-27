Калуга Обнинск
Главная Новости Новости "Открытия"
Мобилизация История Калуги Статьи

Эксперты «Сколково» опубликован топ-10 инновационных банков России

Опубликовано: 27.10.2022 14:53 0 125
Эксперты «Сколково» опубликован топ-10 инновационных банков России

Рейтинг инновационных отечественных банков на основе данных из открытых источников эксперты Фонда «Сколково» составляют, начиная с 2019 года. Исследование проводилось по различным критериям, сгруппированным в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». Для анализа экспертами используются данные из открытых источников.

В рейтинге приняли участие ТОП-30 банков России. По версии аналитиков Skolkovo Fintech Hub, в первую пятерку вошли ВТБ, Сбер, Газпромбанк, Тинькофф и Ак Барс. Некоторым участникам рейтинга удалось значительно улучшить свои показатели в сравнении с исследованиями за предыдущие периоды. Например, банк «Открытие» поднялся в десятке на две позиции.

Как отметил руководитель Фабрики инноваций банка Георгий Мазин, в 2022-м году главная фокусировка приходилась на развитие внутренних инноваций: в частности, была запущена программа внутреннего предпринимательства, в рамках которой более 85 сотрудников банка сформулировали около 50 бизнес-гипотез. Часть из них будет претворена в жизнь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 27.10.2022 14:53 0 125
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Спортивный интернет магазин в Москве
Какую систему водоподготовки выбрать
Как упаковать франшизу

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru