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Кошелек: россияне стали реже пользоваться наличными деньгами

Опубликовано: 25.10.2022 11:13 0 150
Кошелек: россияне стали реже пользоваться наличными деньгами

Несмотря на общую неопределенность, число россиян, которые предпочитают пользоваться безналичными расчетами, продолжает расти. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом».

24% опрошенных заявили, что в последние месяцы перешли на безналичные расчеты и стали реже пользоваться наличными деньгами. Еще 41% опрошенных почти не пользовались наличными раньше и продолжают мало пользоваться сейчас. Однако треть наших сограждан по-прежнему готовы брать в поездки за границу и карты, и наличные деньги.

Среди факторов, повлиявших на их отношение к наличным деньгам в последнее время сильнее всего, респонденты называют общую неопределенность в стране и мире (45%), уход из России международных платежных систем (14%), личные риски и бытовую ситуацию.

Одна из причин, почему люди предпочитают банковские карты наличным – скорость расчетов и безопасность. А вот отношение  россиян к расчетам с помощью криптовалюты остается скептическим. Лишь 1% опрошенных сообщили, что имеют опыт таких расчетов или однозначно готовы попробовать. 59% не хотят рассчитываться криптовалютой. Более лояльны в данном отношении жители Северного Кавказа, что касается же убежденных противников криптовалюты – больше всего их отмечено на Урале (66%).

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Опубликовано: 25.10.2022 11:13 0 150
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