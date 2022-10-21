Мнение россиян: товары, импортозамещение которых нужно возрождать или увеличивать

В целом, большинство россиян не ожидает перебоев в снабжении товарами первой необходимости и не намерено делать запасы - таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками банка «Открытие».

Уверены, что проблем с обеспечением в их регионах не было и не будет 56% наших сограждан. Наиболее спокойны в этом отношении жители Урала (65%) и Юга России (60%).

К слову, 50% респондентов никогда не делали и не планируют делать запасы продовольствия, медикаментов или бытовых товаров первой необходимости. Однако каждый пятый, из числа раньше не делавших запасы, признался, что сейчас намерен позаботиться о наполненности своей кладовой.

Отвечая же на вопрос о том, производство каких товаров в России нужно возродить или увеличить в первую очередь, россияне чаще всего называли лекарственные препараты (70%), продукты питания - хлеб, мясомолочную продукцию (58%), одежду и обувь (46%), бытовую технику (42%). При этом 39% опрошенных полагают, что в первую нужно увеличивать производство продукции двойного и военного назначения, столько же - парфюмерии и предметов личной гигиены, а также автомобилей, строительных и отделочных материалов.

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