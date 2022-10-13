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Статистика: маркетологи и официанты чаще других не берут больничный

Опубликовано: 13.10.2022 10:24 0 104
Статистика: маркетологи и официанты чаще других не берут больничный

Только 41% россиян берут официальный больничный при недомоганиях. Однако даже те, кто на больничном - 21% - продолжают при необходимости решать рабочие задачи. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом.

Выяснилось, что 30% россиян, которым нездоровится, предпочитают отлежаться дома пару дней, после чего возвращаются к работе. Чаще остальных это делают персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%). Ещё 8% респондентов во время болезни работают из дома удаленно. Дистанционный труд особенно распространен среди маркетологов (33%) и IT-специалистов (19%).

Однако каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Россияне рассказали, почему не оформляют официальный больничный. В числе главных аргументов – «предпочитаю побыть дома 1-2 дня, не отрываясь при этом от работы» (39%), «все равно приходится работать, поэтому смысла в больничном нет» (19%), третью строчку делят «некому заменить» и «брать больничный невыгодно с точки зрения дохода» (по 17 %). А 6% и вовсе признались, что в компании не приветствуются больничные и это чревато потерей работы.

Более половины респондентов (57%) болеют примерно раз в год, каждый четвертый — раз в 3-6 месяцев. Но обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом только 42%. 53% россиян в случае болезни лечатся самостоятельно, так как хорошо знают, какие средства им помогут. А вот медицинскую помощь практически все - 92% респондентов - получают в рамках ОМС.

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Опубликовано: 13.10.2022 10:24 0 104
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