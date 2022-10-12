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Соцопрос: более половины россиян ожидают роста цен на жилье

Опубликовано: 12.10.2022 09:30 0 81
Соцопрос: более половины россиян ожидают роста цен на жилье

51% наших сограждан полагает, что в ближайшие полгода цены на недвижимость будут расти.

Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. По мнению россиян, наибольший рост стоимости квадратных метров произойдет в сегменте новостроек – так считают 59% опрошенных по стране и 56% москвичей. 37% респондентов ожидают роста цен в пределах 5-15%, еще 22% считают, что цены в новостройках в ближайшие полгода вырастут более чем на 15%.

Также более половины респондентов (52%) ожидают роста цен на относительно новое вторичное жилье не старше 5 лет. Однако каждый пятый участник опроса полагает, что цены на такое жилье в ближайшие полгода начнут снижаться. Близки показатели и в вопросе цен на вторичное жилье старше 5 лет: 47% россиян ожидают их роста цен, а почти четверть опрошенных, наоборот, снижения.

Среди факторов, которые способны оказать негативное влияние на рынок недвижимости в ближайшие полгода,  россияне чаще всего называли риск безработицы и снижения доходов, возможный рост ставок по ипотеке, риски затягивания сроков строительства нового жилья и того, что банк не одобрит ипотечный кредит. Среди факторов, способных оказать положительное влияние, лидируют продление программ господдержки, возможность объявления о завершении частичной мобилизации, кредитные каникулы для мобилизованных и дополнительные гарантии государства строителям.

К слову, внушительная часть наших соотечественников по-прежнему считает рынок недвижимости привлекательным для инвестиций - так ответила почти треть респондентов. Наиболее оптимистично настроены в этом отношении жители Северного Кавказа, тогда так жители Центрального федерального округа лидируют в противоположном мнении. Любопытно, что 38% респондентов в данный момент затрудняются ответить на этот вопрос.

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Опубликовано: 12.10.2022 09:30 0 81
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