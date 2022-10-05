Литературный вечер с участием Константина Хабенского и Александра Цыпкина

Встречи в рамках клуба – давняя традиция. Здесь общаются с интересными людьми, экспертами в различных сферах, обсуждают самые насущные вопросы, устраивают благотворительные акции.

В этот раз центральными персонами вечера стали художественный руководитель – директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский и писатель, сценарист Александр Цыпкин.

В ходе литературного вечера знаменитыми гостями читались произведения Цыпкина. А после актер и писатель ответили на вопросы гостей.

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