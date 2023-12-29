Большинство россиян считает выгодной покупку авто в праздники

43% наших сограждан называют зиму лучшим сезоном для покупки машины, а около трети высказываются за покупку авто летом - в традиционное время отпусков и затишья на рынке. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей разных регионов страны, проведенного аналитиками «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входящего в группу ВТБ).

На Дальнем Востоке идею покупать автомобиль по необходимости, без привязки к сезону, считают правильной 60%. При этом в текущих реалиях почти две трети респондентов (61%) считают наиболее выгодной такую покупку перед новым годом. Причины - ожидание подорожания авто сразу после новогодних каникул, а также расчет на традиционные новогодние распродажи.

Чаще других идею приобретения автомобиля в качестве новогоднего подарка поддерживают самые молодые респонденты в возрасте 18-25 лет (72%), а также жители Северного Кавказа (69%) и Южного федерального округа (68%).

Копят на автомобиль россияне в среднем 3 года. Что касается заемных средств, то чаще других брали автокредиты жители Приволжского федерального округа (22%), реже других - Северного Кавказа (10%).

В целом, 36% россиян готовы купить автомобиль прямо сейчас (однако лишь 8% готовы сделать это полностью на собственные деньги). Однако есть и треть респондентов, кто в принципе не может позволить себе машину.