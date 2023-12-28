Четверть россиян испытывает беспокойство за свое здоровье

В итоге опроса совершеннолетних представителей различных регионов нашей страны, проведенного экспертами «Росгосстраха» и банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), выяснилось: тревожность наших сограждан по поводу собственного здоровья негативно влияет на их жизнь.

К слову, среди испытывающих постоянное беспокойство по поводу своего здоровья и боязнь обнаружить у себя какое-нибудь тяжелое заболевание, мужчин больше, чем женщин (59% против 41%). Выяснилось также, что 60% респондентов, испытывающих повышенную тревожность, сильно волнуются не только за себя, но и за родных.

Россияне пытаются разными способами справиться с повышенной тревожностью по поводу здоровья. Чаще всего - занимаются самодиагностикой и самолечением, применяют методы релаксации и медитации для снятия тревоги, обсуждают свои беспокойства с близкими, отвлекаются с помощью спорта и хобби, и даже ходят к психологу. А 13% респондентов признались, что регулярно обращаются к поисковым системам в интернете, чтобы найти информацию о подозрительном симптоме.