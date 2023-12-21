В ноябре россияне потратили на покупку новых авто 329 миллиардов рублей

«Открытие Авто» и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам ноября текущего года. Согласно его результатам, потраченная на покупку сумма на 3% меньше, чем в октябре, но в 2,7 раза выше уровня годичной давности.

Всего же за 11 месяцев на покупку новых машин в РФ было потрачено 2,75 триллиона рублей. При сохранении текущей тенденции, эксперты считают вероятным, что финансовая емкость рынка по итогам 2023 года установит новый рекорд, превысив показатели 2021-го.

По сравнению с октябрем затраты на покупку премиальных автомобилей упали заметно сильнее, чем массовых. Так, в ноябре на них было потрачено 36,6 миллиарда рублей — на 11% меньше, чем в октябре. В свою очередь, продажи машин массового сегмента снизились всего на 2%.

Говоря о сегментах, эксперты констатируют рост продаж кроссоверов и внедорожников. Второе место на рынке РФ все так же занимают автомобили В-класса. Как итог, на долю этих двух сегментов (SUV и B) сейчас пришлось 90% от общего объема реализации и 85% от всей финансовой емкости рынка.

В ноябре был установлен очередной рекорд по объему затраченных средств на покупку китайских автомобилей — их доля составила около 65% (212,5 миллиарда рублей). Напомним, что по итогам октября в деньгах им принадлежало 61,7%.

Остальные участники рынка уступают представителям Поднебесной довольно серьезно. К примеру, на покупку автомобилей российских марок в ноябре ушло 45,4 миллиарда рублей, европейских — 33,9, японских — 20, корейских — 12,6, американских — 4,8.

- Начиная с августа ежемесячная сумма затрат жителей РФ на покупку новых легковых автомобилей не опускается ниже 300 миллиардов рублей. Учитывая тот факт, что за 11 месяцев россияне потратили 2,75 триллиона, в декабре есть все шансы на то, что в целом по нынешнему году будет установлен новый финансовый рекорд, — считает руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в ВТБ) Марина Дембицкая.