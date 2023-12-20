Седаны в России: в ноябре их доля превысила четверть рынка

Эксперты «Открытие Авто» оценили динамику продаж иностранных седанов: число машин с данным типом кузова продолжает увеличиваться. По итогам ноября количество седанов и визуально подражающих им лифтбеков выросло с начала года почти вдвое: до 93 моделей. Общая доля легковых автомобилей с трехобъемными кузовами по итогам ноября превысила четверть рынка (25,1%). Это на 6 п.п. больше, чем год назад.
В сегменте седанов в целом с кратным отрывом продолжает лидировать российская Lada Granta и четырехдверные модификации Vesta. Всю вторую половину текущего года китайские марки продолжают выводить на наш рынок новые модели. В итоге в ноябре сразу три новых автомобиля из Поднебесной оказались в лидерах рынка седанов: Changan Alsvin, Omoda S5 и Chery Arrizo 8.
Общая тенденция, несмотря на временное сокращение продаж, очевидна. Рынок особенно тепло принимает седаны до 1,5-2 миллионов рублей, даже если этой цены можно достигнуть только с учетом поддержек дистрибьюторов по trade-in и F&I. Пока, за исключением продукции АвтоВАЗа, в этот диапазон попадают лишь Changan Alsvin, Omoda S5, Jetta VA-3 и Geelly Emgrand.
Марина Дембицкая, руководитель блока автобизнеса банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), прогнозирует:
- Если и дальше у нас будут появляться новые китайские модели седанов и лифтбеков, с которыми марки из Поднебесной будут наращивать масштабы бизнеса в бюджетном сегменте, то доля таких машин в следующем году приблизится к 30%. Кроссоверам придется дешеветь или тесниться.
К слову, о том, что в России наиболее популярны отнюдь не только кроссоверы, лучше всего видно по вторичному рынку. Там в топ-10 наиболее востребованных машин нет ни одного вседорожника, только седаны. А лучший по популярности кроссовер – Lada Niva Travel – лишь на 15-м месте.
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